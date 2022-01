Infortunio alla Fis, il 55enne viene operato oggi al San Timoteo

TERMOLI. Viene operato oggi il 55enne dipendente dello stabilimento Fis, rimasto ferito a un braccio, con una frattura esposta e altri traumi, a causa di un incidente avvenuto al tornio.

L’uomo, responsabile in turno della manutenzione, è ora ricoverato all’ospedale San Timoteo di Termoli, nel reparto di Ortopedia.

Per sua fortuna non ci sono state lesioni vascolari che mettessero a rischio l’arto superiore, ma il percorso di riabilitazione si preannuncia comunque molto lungo.

Nella giornata di ieri, sia la Rsu che la Rls di fabbrica si è riunita a oltranza per analizzare le cause che hanno provocato il serio infortunio sul lavoro.

Una vicenda che ha suscitato reazioni anche di natura politica, con interventi di rango parlamentare.

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da una serie di gravi tragedie nel mondo del lavoro a livello nazionale, tanto da far conclamare una vera e propria emergenza.

Il 55enne, A. D. G. le sue iniziali, appena scattato l’allarme, è stato soccorso dal 118 e dai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il lavoratore al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, per gli accertamenti radiologici e la stabilizzazione dell’arto superiore rimasto lesionato nell’incidente in fabbrica. Sulla dinamica del sinistro indagano le forze dell’ordine.