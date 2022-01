Tir esce fuori strada verso Guglionesi

GUGLIONESI. Un Tir esce di strada lungo le curve insidiose che conducono all'abitato di Guglionesi. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi e per fortuna non ha causato feriti, ma solo disagi alla circolazione e per la necessità di rimuovere il mezzo pesante finito fuori dalla sede stradale in un punto delicato.