Controlli antidroga sulla costa e nel basso Molise

Tolleranza zero gio 27 gennaio

TERMOLI. Attività della Polizia di Stato, che ha promosso nel pomeriggio di ieri controlli mirati e perquisizioni con l'ausilio di unità cinofile. Pattuglie operative a Termoli, sia in centro che in periferia, a Campomarino e Portocannone, in pratica iol triangolo più prossimo al confine daunio. Operazione gestita dalla questura del capoluogo, con la squadra mobile e il reparto prevenzione crimini di Pescara.