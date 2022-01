Sfonda passaggio a livello e viene travolta con l'auto sulla ferrovia, muore 47enne

POZZILLI. Una donna di 45 anni di Pozzilli è stata travolta stamani, intorno alle 9.30, con la sua auto dal treno sul passaggio a livello in località Camerelle a Pozzilli.

La donna viaggiava con la propria auto da Pozzilli in direzione del parco tecnologico Neuromed, sito nella zona industriale di Pozzilli, sulla linea Isernia-Roma al km 24+432. Secondo una prima ricostruzione, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, la donna ha impattato contro la sbarra del passaggio a livello trovandosi sulla sede ferroviaria proprio nel momento in cui sopraggiungeva il treno che l’ha travolta in pieno, malgrado i tentativi del macchinista di frenare per evitare la collisione. Nessun ferito sul treno.

Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso della donna, i Vigili del Fuoco di Isernia impegnati nella difficile estrazione del corpo della 45enne dalle lamiere, i Carabinieri della stazione di Filignano, il Nucleo operativo dei Carabinieri della Compagnia di Venafro e la Forestale del Comando di Venafro.

