«In monopattino perché non sono ammessi ritardi», parla l'operaio investito alla Sevel

GUGLIONESI. Clamore notevole nel mondo metalmeccanico e in quello correlato del trasporto pendolari dopo l’investimento del 38enne operaio di Guglionesi, che si spostava per necessità venerdì scorso nell’area industriale della Val di Sangro col monopattino elettrico, visto che la soppressione delle fermate intermedie penalizzano i lavoratori dell’indotto.

Lui si chiama Costantino Ferrara, rimasto ferito e soccorso dal 118 allo stabilimento della Sevel di Val di Sangro.

Un incidente che si sarebbe potuto evitare se la regione Molise fosse intervenuta a tempo debito sui pendolari delle aziende in prossimità della Sevel.

«Regione Molise e anche amministrazione comunale- ribadiscono alcuni colleghi di Costantino che si sono trovati a soccorrerlo in attesa dell’ambulanza- non è un dare colpa a qualcuno ma da parte loro vogliamo una presa di posizione, netta. Perché questi casi possono verificarsi tutti i giorni. E se ci fosse scappato il morto?»

Sale la protesta dei lavoratori che si dicono stanchi di questa situazione.

«Ho un monopattino elettrico che, per fortuna, mi accompagna dalla fermata della Sevel all’azienda dove lavoro. Perché non posso arrivare in ritardo. I ritardi non sono giustificati.

Questa volta è andata male. Dal parcheggio una macchina che stava uscendo non mi ha visto, il resto si sa. Sono stato investito. 20 giorni di prognosi, una spalla e la clavicola lussata e varie escoriazioni».

Tutto questo è accaduto perché nessuno fa nulla. Perché nessuno si mette di punta per far sì che si attivino delle convenzioni per delle nuove fermate.

È in gioco la vita dei lavoratori ma sembra quasi che di queste vite nessuno se ne preoccupi.