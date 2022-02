Auto esce fuori strada sulla Bifernina, intervenuti Carabinieri

LARINO. Incidente stradale nella mattinata di oggi, sul presto, al km 67 della statale Bifernina, nel basso Molise. Il sinistro è avvenuto poco distante dalla Coteb.

Una vettura è uscita di strada, per causa al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Larino, intervenuti sul posto. Non è stato necessario ricorrere al 118. Lo stesso conducente, dopo che l'auto ha riportato danni significativi, ha allertato un carro attrezzi per la rimozione del veicolo.