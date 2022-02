Controlli e perquisizioni dell'Arma sulla costa, in volo anche un elicottero

Tolleranza zero

TERMOLI. Risveglio movimentato sulla costa molisana. Militari dell'Arma dei Carabinieri in numero significativo all'opera dall'alba con diverse gazzelle e un elicottero tra Termoli e Campomarino.

Allo stato non si conosce in dettaglio la ratio dell'attività operativa, ma di certo è che sono in corso diverse perquisizioni. Probabile l'ulteriore attacco al mercato dello spaccio di stupefacenti, che proprio sul confine tra Puglia e Molise è particolarmente florido.