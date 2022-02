Almeno 20 le perquisizioni compiute dall'Arma

Tolleranza zero

Tolleranza zero gio 03 febbraio

TERMOLI. Ulteriori dettagli sul risveglio movimentato avvenuto sulla costa molisana. Militari dell'Arma dei Carabinieri in numero significativo hanno operato dall'alba con diverse gazzelle e un elicottero tra Termoli, Campomarino e San Martino in Pensilis.

Almeno venti le perquisizioni effettuate sul territorio del basso Molise.

L’attività di Polizia giudiziaria si ricollega all’operazione Robocop, che risale al marzo dello scorso anno, che riuscì a sventare l’attività di spaccio posta in essere da tre soggetti, due originari di San Martino in Pensilis ed un foggiano ma domiciliato nel Basso Molise, che avevano il loro raggio d’azione nella zona molisana confinante con la Puglia e in Val di Sangro.

La denominazione dell’indagine Robocop portata avanti dalla Procura di Larino nasceva dal soprannome di uno dei tre destinatari della misura cautelare il quale, in maniera criptica, durante le conversazioni con i suoi acquirenti era solito farsi chiamare con il nome del personaggio fantastico.

L’attività di indagine aveva accertato che numerose cessioni fossero state effettuate anche e soprattutto durante il periodo di lockdown con modalità di consegna che variavano di volta in volta al fine di tentare di eludere i controlli da parte delle forze dell’ordine.