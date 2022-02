Rogo all'isola ecologica di Colletorto, intervenuti i Vigili del fuoco

COLLETORTO. Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano impegnati nella mattinata di oggi all'isola ecologica di Colletorto, in contrada Vicenne. Un rogo è divampato nell'impianto dove vengono converiti i rifiuti. Le cause dell'incendio sono al vaglio del Niat del 115, per stabilire se si è trattato di un evento accidentale oppure di matrice dolosa. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Colletorto.