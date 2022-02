Arresti per droga, riciclaggio ed estorsione: 36enne torna in libertà

SAN SALVO. Torna in libertà uno dei 20 arrestati (2 ai domiciliari) per l'operazione "Blu Marine III", quella legata a smantellare una banda di albanesi dedita allo spaccio, riciclaggio ed estorsione sul territorio del Vastese e che prende il nome del bar di San Salvo utilizzato come base operativa per i traffici illeciti (Leggi).

Si tratta di G.S., 36enne sansalvese, che negli interrogatori di garanzia ha sempre negato gli addebiti del Gip. Il giovane è stato ritenuto estraneo ai fatti dal Tribunale del Riesame, infatti oggi a L'Aquila si è tenuta l'udienza che ha stabilito la sua immediata liberazione.

L'uomo è difeso dall’avvocato Alessandro Orlando, del foro di Vasto, che ha espresso "soddisfazione per la decisione del Tribunale della libertà che ha annullato il provvedimento".