Veicolo fuori strada sul litorale Nord, ferite quattro persone

TERMOLI. Quattro persone sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di oggi sul lungomare Nord, nei pressi dell’ex hotel Glower. L’auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada, finendo in una cunetta. Si tratta di tre uomini e una donna, tutti di Foggia, un 74enne, un 22enne, un 30enne e una 57enne. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, il 118 Molise con le postazioni di Termoli e Montenero di Bisaccia, con due ambulanze dei volontari della Misericordia, con cui i 4 sono stati trasportati all’ospedale San Timoteo, per essere medicati al Pronto soccorso e sottoposti agli accertamenti diagnostici. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno liberato l’abitacolo in cui i 4 occupanti erano rimasti incastrati.

