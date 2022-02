«Chi cummann fa legg», M5S polemizza sulla mancata concessione della sala consiliare

TERMOLI. Movimento 5 Stelle e Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune chiedono l'utilizzo della sala consiliare per una conferenza stampa, ma non viene concessa e allora esplode la polemica politica. A sollevarla è proprio il gruppo consiliare pentastellato.

«La domanda nasce spontanea: "La casa comunale è di tutti"? A quanto pare a Termoli non è così. Abbiamo inoltrato al Presidente del Consiglio richiesta di utilizzo della sala consiliare il giorno 8 febbraio per tenere una conferenza stampa.

La risposta è stata negativa. Ma il regolamento comunale all'art. 25 non vieta l'utilizzo da parte dei consiglieri di minoranza della sala consiliare a tal fine, e se è vero come è vero che ciò che non è vietato è consentito, la risposta del Presidente del Consiglio è pretestuosa.

Figli e figliastri perché la maggioranza, il sindaco e la giunta utilizzano costantemente la sala consiliare per fare conferenze stampa. E non si dica che è solo per fini istituzionali perché l'hanno utilizzata anche quando trattando di Sanità hanno spiegato i motivi del ricorso al Tar come "privati cittadini" in replica alla nostra conferenza stampa che come consiglieri "di minoranza" abbiamo però tenuto presso il nostro punto informativo. E per completare, il Presidente del Consiglio, ci invita ad utilizzare la stanzetta al piano terra del "Comune", dimenticando che le ridotte dimensioni la rendono inidonea ad ospitare più persone in periodo di pandemia.

Ma noi siamo consiglieri di minoranza, mica rappresentiamo i cittadini termolesi!

La conferenza stampa la faremo comunque nel nostro punto informativo, ma sappiano i cittadini che a Termoli la casa comunale non è pubblica, non appartiene ai cittadini o almeno c'è chi pensa di poterla usare come gli conviene. È proprio vero che 'Chi cummann fa legg'».