Mancata concessione sala consiliare, Ciarniello al M5S: “C’è regolamento da rispettare”

TERMOLI. Dopo la polemica del gruppo MoVimento Cinque Stelle in consiglio comunale sulla mancata concessione della sala consiliare, interviene il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello che punta sui regolamenti e norme da seguire.

“Chi mi conosce sa che non amo fare polemica, tanto più replicare ad accuse del tutto infondate perché in questi casi, come si suol dire, "silentium est aureum" – scrive Ciarniello - Purtroppo sono costretto, mio malgrado, a rispondere alle doglianze pretestuose dei consiglieri pentastellati ai quali, unitamente alla consigliera del gruppo misto Stumpo, non è stato concesso l'utilizzo della sala consiliare per una loro conferenza stampa.

Mi preme sottolineare come la stessa non presentava neanche l'argomento che si sarebbe dovuto trattare, ma non è solo questo il problema.

Giova rammentare, a chi non sa o fa finta di non saperlo, che il comune di Termoli ha un regolamento ed in qualità di Presidente del Consiglio e responsabile della sala consiliare, sono tenuto a rispettare e far rispettare.

L'art. 25 del detto regolamento sancisce che la sala consiliare è destinata ai lavori del consiglio comunale e delle sue articolazioni (quindi anche le commissioni).

Nello stesso articolo, ai commi successivi, viene precisato che può essere altresì autorizzato un uso esterno a tali attività per incontri tenuti dai gruppi consiliari e dai consiglieri su questioni di competenza comunale, quindi non è prevista la possibilità di utilizzo della stessa per conferenze stampa come da loro richiesto.

Ricordo, per chi ha scarsa memoria, che da sempre le conferenze stampa dei gruppi consiliari sono state effettuate nella saletta al piano terra, ma non è tutto...

Forse, chi cerca malcelatamente di screditare la mia persona, ha dimenticato che in questa consiliatura anche altri gruppi consiliari (Fratelli d'Italia che appartiene alla maggioranza) ha già effettuato conferenze stampa, guarda caso non in sala consiliare, ma nella stessa saletta al piano terra; ciò è avvenuto non perché il capogruppo di FdI Antonio Di Brino non ha chiesto la sala consiliare, ma probabilmente, anzi certamente, conosce bene il regolamento comunale a differenza di chi lo vorrebbe interpretare in modo da far apparire all'esterno soprusi che assolutamente non sussistono.

Quanto all'utilizzo della sala da parte del Sindaco e anche della giunta, mi basta affermare che rappresenta il comune e la città tutta oltre che l'organo esecutivo.

Da Presidente del Consiglio, nonché avvocato, garantirò sempre il rispetto delle norme nell'esercizio delle mie funzioni, questo sia chiaro ora e per il futuro”.