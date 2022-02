Omaggio della Capitaneria ai dispersi in mare

TERMOLI. La Capitaneria di Porto-Guardia costiera di Termoli ha voluto rendere omaggio giovedì scorso, 3 febbraio, ai familiari delle persone disperse in mare.

Un incontro organizzato sulla scorta della commemorazione a 37 anni dalla scomparsa di Carlo Recchi.

In Capitaneria il comandante Amedeo Nacarlo e i militari della Guardia costiera hanno incontrato Antonio Valente, cognato di Carlo Recchi, Gerardo e Antonio Mugnano, Vincenzo Casolino e Carmela Barile.

"Signor Antonio, La ringrazio per la memoria che, con lodevole iniziativa, tenete viva di Carlo Recchi e di tutti coloro i quali, come lui, sono dispersi in mare. Mi dispiace di non essere venuto a conoscenza del momento di incontro che avete organizzato il primo febbraio presso la targa di marmo collocata sul muraglione del porto di Termoli, se non "a posteriori": diversamente sarei stato onorato di partecipare a nome mio e di tutto il mio equipaggio che, per compito d'Istituto e vocazione, tenta ogni giorno di salvaguardare la vita di chi in mare vive, lavora o cerca di trovare sollievo. Il ricordo dei vostri cari scomparsi nell'adempimento del loto lavoro, come ebbi modo di rammentare durante le trascorse celebrazioni di Santa Barbara, ci unisce nella preghiera e ci è di esempio. In particolare, il vostro gesto ci ricorda l'importanza e la responsabilità di svolgere al meglio il nostro compito al servizio dei cittadini e dei marittimi in particolare».