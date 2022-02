Aggredì Carabiniere intervenuto per sedare una rissa, rimpatriata 34enne

TERMOLI. Da ultimo, sulla scorta della segnalazione pervenuta dalla Compagnia Carabinieri di Termoli, è stato emesso il rimpatrio obbligatorio nel comune di residenza (Messina) e il divieto di ritorno nel territorio termolese per un periodo di tre anni nei confronti di una cittadina marocchina, di anni 34, la quale, annoverante a proprio carico precedenti per reati contro la persona perpetrati con particolare aggressività, nonché varie violazioni alla normativa anticovid, si era scagliata, sferrando calci e pugni, contro un militare dell’Arma dei Carabinieri intervenuto per sedare una lite troppo accesa cui la stessa straniera stava partecipando. Il provvedimento ha trovato la propria ragion d’essere sia nei gravi e scomposti comportamenti tenuti dalla donna nella circostanza descritta, sia nei suoi trascorsi connotanti un’indole violenta e irrispettosa delle disposizioni di legge e finanche nell’assoluta mancanza di giustificazioni circa la sua presenza nel richiamato comune molisano.