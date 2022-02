Tartarughe marine spiaggiate, fenomeno senza tregua

TERMOLI. Ennesima segnalazione di una carcassa di tartaruga marina sul lungomare nord di Termoli, nei pressi dell’ingresso “Albatros”. Non le contiamo davvero più. Occasione per abbinare l’elemento di cronaca a una riflessione più ampia.

Nuovamente presente il fenomeno di esemplari di tartarughe marine perite sulla spiaggia. Ogni anno sono più di 40.000 i casi di tartarughe marine morte sui litorali italiani, in particolare nel mar Mediterraneo, dove a trovare dimora è la specie di tartaruga denominata: “Caretta caretta”. Invece per quanto riguarda le nostre coste molisane non è il primo caso che si verifica, anzi sono sempre più frequenti casi simili, anche perché i motivi per cui una testuggine può arrivare morta sulla spiaggia sono molteplici: dalla problematica della plastica, che queste specie ingeriscono perché i mari ne sono pieni; fino alle collisioni con imbarcazioni ed eliche delle stesse mentre nuotano liberamente nei mari. E proprio questa mattina noi di Termolionline abbiamo ricevuto una segnalazione, da parte di un ragazzo, che ci ha avvisati della presenza di una carcassa dell’ennesimo esemplare di tartaruga marina. L’esemplare si trova a pochi metri dall’ingresso, sulla spiaggia del litorale nord di Termoli. Uno degli ingressi -presenti sul lungomare nord- denominato “Albatros”, che si affaccia poi sulla spiaggia libera. Tra il Residence Mirelle e il Villaggio Aquarius.

Non è certamente il primo caso –come dicevamo poc’anzi- di un esemplare spiaggiato, la cui carcassa giace sopra la spiaggia. Infatti lo scheletro -dato che siamo in piena stagione invernale - può rimanere a lungo esposto alle intemperie. Anche perché con la spiaggia deserta, non girano bagnanti o turisti e quindi c’è il rischio che non si riceva alcuna segnalazione di altre situazioni analoghe. Complici anche le correnti marine che hanno trasportato la testuggine sulla battigia.

Il ragazzo che ci ha segnalato la questione, ci ha raccontato che complice anche la bella giornata ha deciso di farsi un giro in spiaggia e godersi una giornata di sole invernale in riva al mare. Ma appena sceso sulla sabbia ha notato la presenza di questo esemplare. Ha così contattato la nostra testata giornalistica per poter segnalare la carcassa di una tartaruga. Un esemplare di media dimensione.

Purtroppo il fenomeno della fauna marina in difficoltà è all’ordine del giorno, una problematica che si estende largamente non soltanto per tutte le zone costiere della penisola, ma anche per le coste di tutto il mondo. Tantissime anche le campagne a sostegno della salvaguardia delle specie come le tartarughe marine, tra queste l’associazione “Turtle action team” che si occupa del salvataggio di queste specie marine, quando queste si trovano in difficoltà a riva, così che possano essere soccorse, curate e poi liberate nel loro habitat naturale. Come associazione si occupano proprio di prendersi cura di queste specie protette, che con il passare degli anni sono sempre più vicine all’estinzione, piuttosto che allo sviluppo.

Noi di Termolionline, proprio qualche tempo fa abbiamo seguito alcuni volontari nella pulizia e nella salvaguardia dei litorali, proprio dal problema della plastica. Ma sarebbe bello anche poter fare una pulizia analoga dei fondali marini dal problema delle plastiche e microplastiche, per far si che le specie protette di fauna, ma anche di flora non siano danneggiate ulteriormente. Evitando così delle morti inutili di specie a rischio di estinzione, come la tartaruga marina di cui abbiamo ricevuto segnalazione proprio stamane.

Galleria fotografica