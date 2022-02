In Molise a 17 anni come volontario dopo il sisma del 2002, addio a Tommaso

BASSO MOLISE. A soli 17 anni non ci pensò due volte e dopo il sisma che sconvolse il Molise, a San Giuliano di Puglia e nel Cratere dei 14 paesi danneggiati dal terremoto del 31 ottobre 2002, arrivò sul territorio per rendersi utile come volontario assieme alla Caritas Ambrosiana.

Purtroppo, lunedì scorso, a soli 37 anni, un incidente stradale l’ha strappato alla vita, suscitando enorme commozione nel mondo solidale lombardo, dove era social media manager proprio della Caritas Ambrosiana.

Lutto per Tommaso Corradini, di cui si hanno ricordi anche nel nostro territorio, per la sua opera da nemmeno maggiorenne.

Un maxi tamponamento avvenuto due giorni fa sull’autostrada A/26 lo ha fatto salire in cielo prematuramente.

Questo il messaggio della Caritas Ambrosiana di Milano, che ricorda proprio la missione molisana del 2002.

«Un terribile incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì 7 febbraio ha strappato dall’affetto dei suoi famigliari, amici e colleghi Tommaso Corradini, Social Media Manager di Caritas Ambrosiana.

Tommaso era entrato a far parte della Caritas Ambrosiana in punta dei piedi prima, ancora giovanissimo, come volontario durante l’emergenza del terremoto del Molise, e successivamente, dopo il suo percorso di studi, come stagista nel Servizio Comunicazione nel 2016.

Grazie alla sua preparazione, dedizione e volontà di mettere le sue capacità al servizio degli ultimi è entrato a far parte in pianta stabile del team di comunicazione di Caritas Ambrosiana nel 2017 specializzandosi nella gestione dei canali social e nella raccolta fondi.

Attraverso il suo instancabile lavoro è riuscito a far crescere in modo significativo il numero di persone che seguono i profili Twitter, Facebook e Instagram di Caritas Ambrosiana impegnandosi a costruire una narrazione positiva del lavoro quotidiano di tutti gli operatori e volontari che hanno a cuore la sorte dei più poveri. Tommaso era convinto che i social, sovente territorio di scetticismo e d’odio, potessero essere contaminati da storie positive, di speranza, di inclusione, di risalita, di visibilità agli invisibili. Continuamente ripeteva che la Caritas Ambrosiana aveva enormi potenzialità dando voce ai poveri che quotidianamente incontra. E ha messo tutto sé stesso in un’avventura che, a ben vedere, era il proseguimento delle significative esperienze del suo passato di educatore. Il suo contributo alla raccolta fondi ha consentito di portare aiuti in Diocesi e nel mondo e di realizzare decine di progetti sostenendo migliaia di persone in stato di necessità.

Lo vogliamo ricordare sorridente, energico e pieno di vita sempre attento alle necessità di tutti, sempre pronto e disponibile per ogni attività da realizzare, sempre propositivo e con la voglia di imparare e sperimentarsi in progetti nuovi e innovativi.

Caritas Ambrosiana partecipa con affetto, amicizia e vicinanza al dolore dei famigliari e amici.

Ciao Tommaso, grazie per essere stato con noi sarai sempre nei nostri pensieri!»