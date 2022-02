Rubano Doblò con attrezzi da lavoro costosi, furti in casa segnalati a San Pietro

TERMOLI. Non soltanto furto dell’auto in piazza Donatori di Sangue, come avvenuto sabato scorso ai danni di un malato oncologico.

Sempre nel fine settimana colpi tentati nelle abitazioni di via Mincio e dintorni, nella zona alta di San Pietro, questo riferiscono dei residenti. Tanto che sul posto sono stati anche gli agenti del commissariato di via Cina, per i rilievi.

Insomma, il rischio di reati contro il patrimonio è sempre vivo.

Oggi denuncia vibrante sui social, nel gruppo Facebook Afdm.

«A te che sei, semplicemente sei...», con improperi vari.

Indirizzato a chi ieri sera ha rubato il Doblò di un residente con attrezzatura e pc, «Valevano più tutti gli attrezzi e non il furgone, ora come deve fare?»

«Era attrezzatura comprata in 16 anni di lavoro ora certamente non può ricomprare tutto insieme, servirebbe un mutuo», il commento della consorte, che poi si lascia andare anche ad altre invettive.