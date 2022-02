Mancano agenti della penitenziaria in carcere

La conferenza stampa del segretario Spp Aldo Di Giacomo

CAMPOBASSO. Pianeta carceri, sempre delicato trattare le vicende penitenziarie. Chi è abituato a metterci sempre la faccia è il segretario del Sindacato di Polizia penitenziaria (Spp) Aldo Di Giacomo, che stamani, davanti al carcere di Campobasso in via Cavour, ha trattato in una conferenza stampa il problema della carena in organico degli agenti che garantiscono la sicurezza nelle case circondariali e di reclusione.

Non solo, Di Giacomo ha riferito anche della questione Covid interna agli istituti di pena molisani.

Solo al carcere di Larino, per accennare a quello del basso Molise, manca il 30% delle guardie.