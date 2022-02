Palloncini in cielo accompagnano l'ultimo viaggio di Nereo Mancini

L'ultimo saluto al 34enne infermiere Nereo Mancini

CERRO AL VOLTURNO. Si sono svolti nel pomeriggio di oggi i funerali di Nereo Mancini, il giovane infermiere 34enne deceduto a causa di un infarto mentre con la sua auto si apprestava a prendere sevizio presso il Vietri di Larino.

Le esequie si sono svolte presso la Chiesa parrocchiale San Rocco Confessore nella frazione Cupone di Cerro al Volturno in provincia di Isernia, dove il ragazzo risiedeva con la propria famiglia.

Numerose le persone intervenute, nel rispetto dell’attuale normativa anti-Covid, e molte le persone che hanno seguito la diretta dei funerali realizzata da Zona Rossa Web Tv e postata anche sul sito e sui canali social di Termolionline.

Da ieri sono numerosi i post e le testimonianze degli amici di Nereo, dei colleghi, di semplici conoscenti o dei pazienti da lui curati in ospedale.

Un ragazzo giovane, che amava la vita e che aveva scelto una professione volta alla cura e all’attenzione verso gli altri.

Nel suo paese, Cerro a Volturno, il sindaco Remo Di Ianni è intervenuto con un messaggio di cordoglio a poche ore dalla tragedia, dichiarando per la giornata di oggi Lutto cittadino.

Questo il suo messaggio: “Notizie come quella che questa mattina ha così duramente colpito la nostra Comunità, sono quelle che mai nessuno di noi vorrebbe dover ricevere. La morte inattesa quanto prematura di Nereo è un duro colpo per tutti noi, che se da un lato ci fa sperimentare la fugacità della vita e la nostra impotenza di fronte al suo mistero, dall'altro fa nascere in noi domande di senso che gettano nello sconforto.

Si dice che spesso, di fronte ad accadimenti di questa portata il silenzio sia la scelta migliore e, forse, è proprio così... mancano le parole, mancano parole capaci di dare risposta ad un dramma così profondo.

Ai genitori e alla famiglia tutta il Cordoglio la vicinanza più fraterna mia, di tutta l'Amministrazione e di tutta la Comunità.

Per onorare Nereo, la sua vitalità e la sua forte passione per la vita è dichiarato per il giorno delle esequie una giornata di Lutto cittadino”.

All’uscita del feretro dalla chiesa tanti i palloncini lanciati in aria dalla folla intervenuta nella piccola piazza e che ha seguito le celebrazioni delle esequie dal sagrato.