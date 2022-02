Anziano di Matrice scomparso nella notte: attivata task force per cercarlo

MATRICE-URURI-MONTORIO NEI FRENTANI. La notte scorsa segnalata la scomparsa di un anziano di circa 80 anni, nativo di Matrice ed allontanatosi dal proprio domicilio a bordo della sua auto. Stante le prime verifiche, avviate dalla Polizia di Stato, pare che dalla triangolazione della cella telefonica agganciata dal cellulare in possesso del disperso, l'area individuata sia nel comprensorio tra i comuni di Ururi e Motorio dei Frentani (CB). Le ricerche già avviate nella notte vede coinvolte squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti provinciali di Termoli e Santa Croce di Magliano oltre unità cinofile operanti dalle prime luci dell'alba.

In loco dislocata UCL VVF (unità di comando locale) per la gestione/coordinamento delle forze in campo, previsto sorvolo di un elicottero ed ulteriori unità SAPR (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per facilitare l'individuazione dell'uomo nell'area delle ricerche.