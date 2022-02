Ritrovato nell'agro di Larino l'anziano disperso

Le ricerche del 78enne scomparso

LARINO. Per fortuna emergenza rientrata nella provincia di Campobasso dopo l’allarme lanciato per la scomparsa dell’anziano di Matrice, che si era portato nel basso Molise.

L’uomo è stato ritrovato in buone condizioni, il disperso che si era allontanato la scorsa notte dal proprio domicilio è stato intercettato da un passante che sapendo della ricerca in atto lo ha bloccato avvisando i soccorsi.

Oltre alle squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano, sul campo anche 2 del 115 e della Polizia di Stato, i volontari del Soccorso alpino e altre persone che si sono prodigate nelle ricerche.

Il pensionato dopo aver lasciato l'auto ha percorso a piedi qualche chilometro e dopo il ritrovamento, avvenuto in una contrada sita nel comune di Larino è stato affidato alle cure del personale 118 intervenuto sul posto.

Il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico era stato dalla prefettura di Campobasso per una persona scomparsa nel comune di Montorio nei frentani.

A dare l'allarme per la scomparsa del papà 78enne è stato il figlio.

Sul posto anche i Carabinieri di Larino.

È stato allertato l'elicottero dell'11esimo reparto volo della Polizia di Stato di Pescara. Alle ore 9.30 l'aeromobile, giunto sul posto, ha preso a bordo due tecnici del Cnsas per una ricognizione aerea del territorio. Durante il sorvolo il personale a bordo ha avvistato l'auto della persona scomparsa in un sentiero fangoso lontano dal centro abitato. Presumibilmente non potendo più proseguire con l'auto perché bloccata dal fango, l'uomo si è incamminato a piedi perdendo l'orientamento. Le ricerche di sono quindi concentrate nel territorio circostante l'auto.

Verso le 13 un agricoltore del posto ha avvistato l'uomo in difficoltà allertando i soccorritori.

L'anziano è stato quindi recuperato in apparenti buone condizioni di salute nonostante la notte all'addiaccio e quindi affidato alle cure dei sanitari della postazione territoriale del 118 di Santa Croce di Magliano che nel frattempo era giunta sul posto.

