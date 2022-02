Cade in via Madonna delle Grazie, 28enne soccorsa da Polizia e Misericordia

TERMOLI. Attimi di apprensione nella mattinata di oggi a Termoli.

Volontari della Misericordia di Termoli sono intervenuti nella mattinata di oggi, poco prima delle 10, in via Madonna delle Grazie, per prestare cure a una ragazza, caduta accidentalmente.

Peraltro, la circostanza è avvenuta poco distante dal luogo dove si era in procinto di iniziare una manifestazione ufficiale con la presenza delle forze dell'ordine. Non a caso, la giovane 28enne, extracomunitaria residente a Termoli, è stata soccorsa in primis proprio dagli agenti di Polizia presenti sul posto.

I volontari della Misericordia, su autorizzazione del 118, visto che non era medicalizzata, hanno poi trasportato la giovane al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, per sottoporla agli accertamenti clinici.