Project financing Gtm, il Comune impugna al Tar la delibera dell'Anac

TERMOLI. Il Comune di Termoli non ritiene di accogliere i rilievi mossi dall’Anac sul project financing della Gtm per la mobilità urbana, impugnandola al Tar Molise.

Una vicenda tirata fuori a inizio settimana da Rete della Sinistra e Movimento 5 Stelle, dopo che l’Autorità nazionale anticorruzione ha dichiarato illegittima la procedura adottata, sollecitata proprio dalla minoranza consiliare (eccetto l’area dem). L’amministrazione comunale, che ora si rivolge ai giudici amministrativi di Campobasso, ha acquisito un parere a firma dell’avvocato Giuseppe Ruta datato primo febbraio scorso, in cui sono state rilevate criticità al provvedimento assunto dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione suscettibili di contestazione dinanzi all’autorità Giudiziaria, precisando: «Il parere dell’Anac non avrebbe un valore vincolante e la sua incidenza sulla fattispecie può essere valutata solo in relazione alla capacità di integrare la motivazione del provvedimento finale.

In tal senso una parte della giurisprudenza ha ritenuto che tali pareri non siano autonomamente impugnabili, quanto meno da soggetto privato, prima che gli stessi non vengano recepiti ed applicati (ovvero fatti propri) dalla stazione appaltante, determinandone in tal modo la lesività con riguardo alle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Ciò posto è tuttavia da ritenere che, nel caso di specie, mentre non si configura, per il destinatario privato, alcuna lesione immediata (restando la stessa subordinata solo all’eventuale recepimento del predetto parere, in senso negativo l’interessato, nei provvedimenti che l'amministrazione intenderà adottare); di contro, per la stazione appaltante, destinataria diretta del predetto parere n, non è da configurarsi sufficientemente certa l’assenza di una possibile e, se del caso, attuale lesione. Ed infatti pur potendo l'amministrazione non conformarsi a tale parere, resta tuttavia attuale e concreto l’obbligo della stessa di rideterminare, comunque, sulla questione sollevata dall’autorità procedente, attivando un iter di cosiddetto ‘secondo grado’, ovvero riaprendo, da subito, in via di autotutela, un procedimento di riesame delle proprie precedenti determinazioni, con riguardo alle quali, fermo restando il potere di non adeguarsi alle determinazioni tracciate dall’autorità, resta tuttavia, comunque, attuale e concreto, l’obbligo dell'amministrazione di attivarsi in tal senso, con conseguente onere, immediato, di farsi carico, comunque, dell'attivazione di un iter aggravato. In tal senso è, pertanto da ritenere che non trovino probabilmente applicazione, al caso di specie, ovvero con riguardo alla peculiare situazione delle stazioni appaltanti destinatarie dirette dei predetti pareri, i principi sopra tracciati con riguardo all’assenza di una lesività immediata dei pareri non vincolanti della predetta autorità, stante gli obblighi, immediati, comunque gravanti sulle predette amministrazioni, di attivarsi nel porre in essere gli obblighi, anche solo procedimentali, conseguenti alle predette statuizioni.

Da ciò la sussistenza di ragionevoli presupposti colti a ritenere sussistente, a parere dello scrivente, ed anche alla luce di quanto di seguito precisato, una possibile impugnazione di tale determinazione e ciò soprattutto in ragione del fatto che tale parere, sopravvenuto dopo il decorso di oltre diciotto mesi dalla data in cui era stata effettuata la suddetta segnalazione - ovvero dalla data in cui era stato aperto il relativo procedimento presso l’Autorità competente - risulta pervenuto allorquando la suddetta procedura si era già da tempo conclusa sia con l’aggiudicazione definitiva, sia, anche e soprattutto, con la stipula del contratto, attualmente in piena esecuzione. Conseguentemente, l'apertura di un procedimento di riesame, allo stato degli atti, appare ormai tardivo in quanto irrimediabilmente compromesso dal decorso di un termine addirittura maggiore rispetto a quello prescritto dalla stessa L. n.241/90 per legittimare un eventuale annullamento degli atti oggetto di contestazione (il banco è addirittura del 8 aprile 2019 e la deliberazione di dichiarazione della fattibilità e del pubblico finanza di progetto è addirittura del 18.3.2019, G.M. n.68). Pertanto le censure che L’Anac ha ritenuto di sollevare con riguardo alla sussistenza di eventuali profili di illegittimità degli atti adottati dall’amministrazione non sembrano essere più perseguibili, in autotutela, per il decorso del termine di diciotto mesi prescritti.

A ciò aggiungasi che agli atti dell'amministrazione ha fatto anche seguito la successiva stipula del contratto, sottoscritto in data 22.9.2021 e che lo stesso è ormai in piena esecuzione dal 1.9.2021. Da ciò la preclusione, in fatto oltre che in diritto, dell’adozione di un provvedimento volto a rimuovere non già (e non solo) eventuali atti se del caso affetti da profili di illegittimità, ma uno strumento negoziale, bilaterale, ormai perfezionatosi e, dunque, suscettibile di pregiudizio in ragione del ragionevole affidamento sugli stessi riposti anche dai destinatari (peraltro proprio in considerazione di tali profili, il Regolamento del 4.7.2018 sull’esercizio dell’attività di vigilanza - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.241 del 16 ottobre 2018 aveva previsto la conclusione dell’iter procedimentale in un termine di 180 giorni: art.21, comma 2). In tal senso, e con riguardo proprio all’impugnazione di un provvedimento dell’Autorità sopravvenuto allorquando l’iter amministrativo era già stato integralmente concluso con la stipula definitiva di un contratto». Per queste ragioni, la Giunta comunale ha autorizzato il sindaco Roberti a promuovere dinanzi alle autorità giudiziarie amministrative competenti ogni impugnazione necessaria contro provvedimento dell’Anac, che si pronunciata sul “Project financing per la realizzazione e gestione di infrastrutture complementari all’esercizio della mobilità urbana e gestione del trasporto pubblico locale”.

Allo stesso studio legale Ruta l’incarico di difesa dell’ente.