Smaltimento illecito di Raee, cassette nel torrente e inerti abbandonati

SAN SEVERO. Il Corpo di Polizia locale di San Severo, nei primi due mesi dell’anno, ha portato a termine ben tre operazioni di polizia giudiziaria ambientale ed edilizia in coordinamento con la Procura della Repubblica di Foggia:

In particolare, in data 11.02.2022 è stato eseguito un Decreto di Sequestro Preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Foggia, con indagini coordinati dalla Procura, di un capannone di circa 800 mq con annesso piazzale adibito ad attività di raccolta e smaltimento illecito di elettrodomestici Raee senza autorizzazione.

Sono stati sottoposti a Sequestro Preventivo anche i due veicoli che venivano utilizzati per le attività illecite e il trasporto dei Raee.

La persona sottoposta alle indagini effettuava, senza autorizzazione, attività di recupero, trasporto e illecito smaltimento di rifiuti speciali Raee.

Gli stessi rifiuti Raee, illecitamente raccolti, venivano depositati, cannibalizzati nell’area sequestrata ed erano destinati al recupero della componentistica riutilizzabile da cedere in compravendita.

A carico della persona indagata sono stati accertati anche smaltimenti illeciti consistenti in abbandoni incontrollati di rifiuti/materiali Raee nell’agro di San Severo.

Altre attività di indagine sono state condotte dalla Polizia Locale di San Severo mediante l’utilizzo di un Drone quadricottero in dotazione. L’aeromobile in dotazione al Comando di Polizia Locale ha permesso di individuare per ben cinque volte “in presa diretta” l’illecito conferimento di un rilevante quantitativo di cassette per ortofrutta sull’alveo del torrente “Radicosa” in Agro di San Severo in Contrada Carrobbe-Boschetto.

Il soggetto, responsabile dell’abbandono dei rifiuti, è stato denunciato per il reato previsto dall’art.256 c.1 del D.lgs. n.152/2006 in quanto, con più azioni esecutive, per mezzo del veicolo sottoposto a Sequestro Preventivo, effettuava senza la prescritta autorizzazione attività di raccolta, trasporto e smaltimento illecito di rifiuti speciali.

Nella circostanza, caricava cassette in legno e in plastica a bordo del veicolo utilizzato e li scaricava illegalmente sull’alveo del torrente in Contrada Boschetto - Agro di San Severo.

Una ulteriore attività di polizia edilizia-ambientale ha permesso di sottoporre a Sequestro Penale un terreno privato sul quale erano depositati materiali tipo inerti edili destinati alla realizzazione di uno stradone vicinale.

Il materiale inerte rinvenuto è stato sottoposto a Sequestro Penale e due soggetti sono stati denunciati per attività di gestione illecita di rifiuti e abuso edilizio per la realizzazione di una strada vicinale utilizzando illegalmente i materiali edili.

Si precisa che la posizione delle persone indagate è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse, sebbene siano state attinte da gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati per i quali si procede, non possono essere considerate colpevoli sino alla condanna definitiva.