Escono e fare la spesa, tornano e trovano cassaforte svaligiata

MONTENERO DI BISACCIA. Fine settimana drammatico per una famiglia di Montenero, vittima di un furto in casa, coi ladri che forse ben conoscevano le abitudini dei proprietari.

Banditi svaligiano una cassaforte, portando via preziosi, tra cui oggetti d’oro, e soldi contanti.

Di loro, compiuto il colpo gobbo, nessuna traccia, si sono dileguati nel nulla. Il misfatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in assenza dei proprietari, due giovani coniugi, che tornando nel loro appartamento, dopo aver fatto la spesa, hanno trovato la sgraditissima sorpresa.

L’abitazione presa di mira è nella zona dello stadio comunale Vincenzo De Santis in prossimità di via De Gasperi. I ladri per intrufolarsi in casa hanno praticato un foro nella finestra per poi agire indisturbati.

Il furto, dopo i primi rilievi delle forze dell'ordine, sarà regolarmente denunciato.

Analoghi episodi si registrano in questi giorni tra i comuni di Monteodorisio e Cupello dove da una prima stima sarebbero numerosi i colpi riusciti o solo tentati.