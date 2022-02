Divampa un incendio vicino al campo sportivo di Guglionesi

Incendio a Guglionesi

GUGLIONESI. Settimana centrale di febbraio con diversi focolai d'incendio nel Molise. Ieri il rogo che ha divorato sei ettari di bosco e macchia mediterranea in provincia di Isernia, nella località di Macchiagodena.

Nel primo pomeriggio di oggi, invece, l'emergenza c'è stata a Guglionesi, territorio che di incendi ne ha visto davvero tanti negli ultimi anni.

Il fuoco è divampato nel quartiere di Santa Margherita, con le fiamme che hanno lambito gli impianti sportivi e non ardevano distanti dalle abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno ripristinato la sicurezza in tutta l'area.

La zona interessata è quella dello stadio comunale e dei campetti da tennis, con l'incendio alimentato dal forte vento. Secondo le prime impressioni, la matrice sarebbe dolosa.

Sempre nell'ambito del comando provinciale di Campobasso, stavolta direttamente dalla centrale 115 del capoluogo, i pompieri sono intervenuti nella tarda serata di ieri in agro di Mirabello, alla contrada Monteverde, per l'incendio di un escavatore. Arrivati sul posto la squadra richiedeva la presenza del Nucleo investigativo antincendi territoriale dei Vigili del fuoco, che in seguito allo svolgimento delle indagini ha provveduto a fare una segnalazione alla Procura.

