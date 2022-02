Crollo in una pizzeria, donna salvata dai Vigili del fuoco

SAN SEVERO. Cede e crolla la scala interna in muratura di una pizzeria, attimi di panico per una donna rimasta bloccata nel locale interrato del locale.

Il fatto è successo nella tarda mattinata di oggi, nei locali della pizzeria-bistrot 'Pummarella', in via Gramsci, a San Severo. Per cause ancora da accertare, intorno alle 12 si è verificato il cedimento della scala che collega il piano a livello strada con il locale sottostante, dove era presente una dipendente.

Sul posto è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco che, calandosi con funi e una scala hanno tratto in salvo la donna, che è stata trasportata in ospedale dal 118 Torremaggiore. Le condizioni della donna non sarebbero gravi: ha riportato escoriazioni alla gamba e braccio: "La nostra dipendente sta bene e l'attività prosegue regolarmente", informano i gestori del locale. "Grazie per l'affetto dimostrato".