«Evitiamo la chiusura di reparti e servizi», parte la richiesta di deroga sui precari

TERMOLI. Sempre più rovente il tema dei precari della sanità nel Molise. È partita una lettera ufficiale da parte delle segreterie di due delle organizzazioni di categoria, Fernanda De Guglielmo (Fsi-Usae) e Tecla Boccardo (Uil-Fpl Molise).

Le due sindacaliste hanno chiesto ai vertici Asrem e al commissario ad acta Donato Toma l'applicazione della deroga all'articolo 57 del Ccnl 2016-2018, con contestuale proroga dei contratti a tempo determinato.

«Alla luce delle prossime scadenze degli operatori della sanità con contratti a tempo determinato, constatiamo il prolungarsi della pandemia, le lungaggini burocratiche per quanto attiene le procedure concorsuali, la carenza di personale, al fine di assicurare l'assistenza ai pazienti ricoverati ed evitare possibili disservizi, inoltre visto l'articolo 92 della legge di bilancio 2022 comma 1, che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022, chiediamo la deroga dell'articolo 57 del Ccnl 2016-2018, allo scopo di evitare l'interruzione tra un contratto e il successivo così come previsto dal citato articolo 57. Pertanto, alla luce di quanto esposto in maniera semplificativa, al fine di evitare la chiusura di alcuni reparti e servizi dotati per lo più di personale precario, certi della vostra comprensione, si resta in attesa di determinazioni in merito».

Intanto, ieri alle ore 11.15 la Fsi-Usae è stata sentita in audizione (allargata ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari) dall’Ufficio di presidenza della 11a Commissione del Senato della Repubblica (Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) che ha proceduto a una serie di sui disegni di legge 934 e 2347, in materia di inserimento di infermieri e Oss tra le categorie usuranti.

Hanno preso parte alla Riunione il Segretario Generale di Federazione, Adamo Bonazzi, e il coordinatore nazionale degli Infermieri, Calogero Coniglio.

Nel corso dell’audizione, il segretario generale della federazione ha ricordato al Presidente della commissione ed ai senatori presenti che la Fsi-Usae - pur salutando con favore l’iniziativa parlamentare e non avendo nulla da eccepire sui testi presentati né sulla volontà dei firmatari dei disegni di legge di estendere la qualifica di categoria usurante ad infermieri e Oss - ha da sempre una visione più ampia sull’argomento categorie usuranti di quella degli estensori dei Ddl, rammentando altresì che la posizione della federazione è per l’estensione della categoria usurante per tutte le professioni sanitarie e sociosanitarie che lavorano in ambito ospedaliero.

«Si pensi, ad esempio, al ruolo dell’ostetrica che ha un ruolo altamente operativo sulle 24 ore nelle sale parto e una responsabilità professionale ad alto rischio nella fase di nascita di un bambino».