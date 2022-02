Campo sportivo polivalente incompiuto, deciso il rinvio a giudizio

COLLETORTO. Amministrazione comunale di Colletorto costituita parte civile nel procedimento penale che il Gup del Tribunale di Larino ha incardinato, rinviando a giudizio 3 persone (di cui una è deceduta), in relazione a un’opera pubblica incompiuta, il campo sportivo polivalente, appaltato dalla precedente amministrazione. A sollevare la presunta responsabilità è stata proprio l’amministrazione Mele, che ha trasmesso dopo il suo insediamento la documentazione relativa alla procedura e al cantiere fermo da tempo. L’udienza preliminare c’è stata lunedì scorso, 14 febbraio.

I capi d’imputazione riguardano un abuso d’ufficio in concorso continuato e due norme del codice degli appalti, il 161 e il 163, che prescrivono come nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati e la determinazione e approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, che sono stati formalizzati senza l’approdo in Consiglio comunale. Prima udienza è stata fissata al 26 aprile prossimo. Il rinvio a giudizio riguarda un ex tecnico comunale, l’imprenditore che ha avuto l’appalto e il direttore dei lavori (quest’ultimo deceduto). Il Gup frentano ha rilevato un danno di poco superiore ai 200mila euro.

L’attuale amministrazione, appena insediata, ha contattato l’impresa chiedendo di completare il progetto, ma l’azienda avrebbe chiesto altri fondi, tanto da indurre la giunta Mele a presentare l’esposto in Procura. In corso anche un contenzioso civile, oltre alla procedura di rescissione in danno dello stesso appalto.