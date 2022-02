Arresti per droga, riciclaggio ed estorsione: in 4 tornano in libertà

Cronache giudiziarie ven 18 febbraio

Altri 2 restano in carcere, ma la misura è stata annullata per 7 capi di imputazione

Cronaca di Federico Cosenza 1min

Arresti a San Salvo per droga, riciclaggio ed estorsione ©Vastoweb