L'infortunio: 69enne schiacciato da un cassone, trasferito a Pescara in elisoccorso

SAN SALVO. ORE 10. Il 69enne è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso a Pescara. Attualmente si trova in rianimazione in prognosi riservata.

LA PRIMA NOTIZIA. Incidente sul lavoro questa mattina, intorno alle 8, nella zona industriale di San Salvo. Un uomo è stato protagonista di una violenta caduta mentre stava eseguendo dei lavori di potatura su un terreno privato: è stato schiacciato da un cassone.

Quest'ultimo, a causa delle ferite riportate nella caduta, sarà trasferito d'urgenza in elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi. Si tratta di R.A. del 1953 di San Salvo.

Le cause dell'incidente sono in via di accertamento. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia municipale di San Salvo per ricostruire la dinamica dei fatti. Il traffico è stato momentaneamente deviato per permettere l'atterraggio del mezzo di soccorso.