«Guardate che schifo davanti alle nostre case, ci vuole l'Esercito!»

Ennesimo sabato sera off limits in via Ruffini

TERMOLI. Zona piazzetta, l’ultima volta l’allarme era stato lanciato il 26 dicembre, dopo la notte tra Natale e Santo Stefano.

Sempre balordi e giovinastri, ancora protagonisti nel centro storico, anche nel penultimo fine settimana di febbraio.

Stamani, l’ennesimo risveglio domenicale desolante.

«Questa mattina noi residenti di via Cleofino e via Enrico Toti non possiamo uscire di casa per le urine e lo schifo, non sappiamo a chi rivolgerci più, l'amministrazione dovrebbe chiedere aiuto il venerdì e sabato notte all'Esercito, oltre che alle forze dell’ordine, chiunque possa fare qualcosa ora, faccia venire qualcuno a pulire».

La vicenda è davvero annosa e sembra che ricorrentemente, i gruppuscoli di teenager e magari anche ventenni non tengano conto proprio delle norme del comune senso civico, che evidentemente non appartiene loro.

