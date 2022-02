Rapinatore solitario in azione al Lidl di San Severo, bottino scarno

SAN SEVERO. È di poche centinaia di euro il bottino della rapina messa a segno questa mattina, in viale Due Giugno, a San Severo.

Nel mirino di un rapinatore solitario, è finito il punto vendita Lidl: poco dopo le 9, un uomo - solo, con il volto parzialmente travisato e, pare, disarmato – ha fatto irruzione nell’attività e, minacciando il dipendente di turno si è fatto consegnare il denaro presente in cassa. Arraffato il denaro è poi fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce. L’episodio è all’attenzione dei carabinieri; al vaglio degli uomini dell’Arma, i filmati delle telecamere presenti in zona e lungo la possibile via di fuga del malvivente.