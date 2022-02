Tegole, alberi e coperture: raffiche oltre gli 85 km/h non risparmiano danni

TERMOLI. L’ondata di maltempo che da ieri pomeriggio si è abbattuta sul basso Molise dovrebbe esaurirsi nelle prossime ore, secondo quelle che sono le previsioni meteo.

Intanto, anche per via di raffiche che hanno superato gli 85 km/h, (85,3 alle 9.08) secondo quanto rilevato dalla stazione meteo di Difesa Grande dell’associazione “Il Mosaico”, raggiungendo il picco nel mese di febbraio, diversi gli interventi che si sono resi necessari da parte degli uomini dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano dei Vigili del fuoco.

Pompieri con autoscala al seguito impegnato a rimuovere o intervenire su tegole pericolanti, parti di coperture e alberi pericolanti, come avvenuto in via del Molinello, intorno a mezzogiorno.

Ieri pomeriggio, il vento ha abbattuto un grosso albero prossimo alla Casa del Fanciullo, alle porte del centro storico di Larino. Per fortuna, il luogo che ogni giorno vede la presenza di suore, insegnanti e bambini, non ha registrato feriti. Sul posto è giunta la squadra dei Vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Santa Croce di Magliano, a cui si è aggiunta quella di Termoli, con in dotazione l’autoscala. Gli uomini del 115 hanno così potuto mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche la Polizia locale frentana.

Interrotti nella mattinata i collegamenti marittimi dal porto di Termoli con le Isole Tremiti.

In particolare, nella città adriatica, problemi a cartellonistica pubblicitaria e stradale, mareggiate che superavano paurosamente le dighe foranee del porto, invadendo la sede stradale, bidoni grossi gialli e mastelli scaraventati a 100 metri e più dalle loro sedi abituali, insomma come era stato ampiamente previsto la tempesta ha colpito in modo perentorio la nostra zona. Le temperature sono precipitate, con una media sui nove gradi.

