Caro gasolio, protesta dei Tir sulla statale 16

Non ce la fanno più mer 23 febbraio 2022

TERMOLI. Caro gasolio e caro energia, l'inverno 2022 è davvero duro, economicamente parlando.

La protesta degli autotrasportatori si porta in Molise, cone numerosi Tir provenienti dalla Puglia che sono giunti all'incrocio della statale 16 di Campomarino, con le pattuglie della Polizia stradale del distaccamento di Termoli e Carabinieri del comando compagnia adriatico a presidiare lo snodo strategico della viabilità, e indirizzare il flusso dei mezzi pesanti, che sta abbandonando il territorio molisano, per tornare in Puglia.

Nei pressi del Punto, pattuglie di Polizia stradale, Commissariato, Guardia di Finanza, Polizia locale e Carabinieri.