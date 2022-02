E' morto Amato Rullo, era rimasto schiacciato da un cassone nella zona industriale di San Salvo

E' deceduto a Pescara dove si trovava ricoverato in rianimazione

SAN SALVO. È deceduto l'uomo di San Salvo che era rimasto schiacciato da un cassone nella zona industriale di San Salvo. Si tratta di Amato Rullo, quest'ultimo era ricoverato in rianimazione presso l'ospedale di Pescara dallo scorso venerdì. (Leggi)

Purtroppo le ferite riportate non hanno lasciato scampo al 69enne. Aveva un importante trauma cranico e si trovava in condizioni disperate, nella mattinata di oggi è stata confermata la sua morte dai sanitari che lo avevano in cura.