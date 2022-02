Controlli del Nas sulla filiera ittica, al setaccio il pescato venduto in banchina

Tolleranza zero

Tolleranza zero mer 23 febbraio 2022

TERMOLI. Il Nas del Molise, assieme al veterinario dell’Asrem e ai colleghi del comando compagnia di Termoli hanno effettuato una serie di controlli sulla filiera ittica.

L’operazione è avvenuta nella tarda serata di lunedì. Numerose le ispezioni effettuate a carico dei commercianti di prodotti ittici che acquistano il prodotto direttamente dai pescherecci del porto di Termoli. In particolare sono state verificate sul posto le ditte che conferiscono il prodotto direttamente a mercati ittici o grossisti fuori regione al fine di riscontrare e assicurare la tracciabilità anche ai fini fiscali. Pertanto gli accertamenti verranno estesi anche presso i mercati di destinazione.

Sono state rilevate lievi carenze igienico-sanitarie e strutturali dei mezzi utilizzati e le anomalie verranno segnalare all'Asrem per i provvedimenti di competenza. Tutti i lavoratori interessati erano muniti di green-pass. Non è stata una operazione sporadica, tutt’altro, poiché il Nas effettuerà in modo costante questi controlli di filiera ittica commerciale.