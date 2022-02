Tenta di scippare un'anziana che reagisce e lo mette in fuga

TERMOLI. Tentato scippo finisce male per un aspirante borseggiatore. Stamani tra le 8.30 e le 9, un’anziana donna stava percorrendo un tratto di via Martiri della Resistenza, assieme al marito, lato attività commerciali per intenderci, quando a un certo punto un ragazzo incappucciato, che stava dietro di loro, ha provato a soffiarle la borsa.

Il tentativo però è naufragato, poiché la donna ha reagito, in modo coriaceo e risoluto, trattenendo l’accessorio con all’interno soldi e documenti, iniziando a colpire il ragazzo.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari, è stato il marito a dividere i due, riportando la situazione alla normalità, ovviamente la coppia in stato di agitazione, mentre l’aspirante scippatore si è dileguato.