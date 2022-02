Invasione Ucraina, Putin ha portato la guerra in Europa

È stato un brutto risveglio. Alle ore 4 del mattino, ora italiana, il leader russo Vladimir Putin annuncia a reti unificate ‘una operazione militare speciale’ nell’est dell’Ucraina. Le truppe russe iniziano l’invasione del Paese aggredendolo da nord, sud ed est. A poche ore dall’inizio dell’attacco si diffondono voci di morti nelle basi militari, mentre si sentono esplosioni vicino alle maggiori città ucraine. Molti residenti di Kiev dicono di aver paura, e mentre alcuni cercano protezione nei rifugi antiaerei o nella stazione della metropolitana altri si recano al lavoro sia con i propri mezzi privati che con quelli pubblici. Sono ore concitate e le persone sono confuse, non pensavano che le minacce di Putin si sarebbe concretizzate in modo così repentino in un attacco diretto verso un Paese sovrano. La risposta da parte del fronte occidentale è compatta, estremamente preoccupati per la piega presa da quella che fino a ieri veniva descritta come crisi ucraina e che oggi risulta una vera e propria guerra, i membri della Nato oltre a mostrare tutto la loro indignazione aumentano il carico di sanzioni nei confronti della Russia. Come ha ben sintetizzato il primo ministro britannico Boris Johnson: “Non possiamo e non vogliamo semplicemente distogliere lo sguardo”, perché per tutti i paesi occidentali questo è un vero e proprio attacco al cuore dell’Europa.

In gioco c’è molto più dello spettro di una guerra mondiale e della conseguente crisi economica di cui già si iniziano a vedere gli effetti a poche ore dall’attacco, (la Borsa di Milano ha perso oltre il 4% e quella di Francoforte il 4,6%, mentre il prezzo del petrolio e quello del gas è schizzato alle stelle), già terribili di per sé. La partita che si sta giocando in campo internazionale avrà conseguenze di ben più ampia portata di quanto si sia mai visto precedentemente nella storia umana. È il nostro futuro come cittadini liberi che è a rischio, se non vogliamo essere tanto paranoici da pensare che lo sia la nostra stessa esistenza. mentre Ingrida Simonyte, premier della Lituania, commentando il discorso di oltre un’ora che il leader russo ha diffuso pochi giorni fa: «Putin ha appena fatto vergognare Kafka e Orwell: nessun limite all’immaginazione del dittatore, nessun minimo troppo basso, nessuna bugia troppo palese, nessuna linea rossa troppo rossa per essere attraversata. Quello a cui abbiamo assistito stasera potrebbe sembrare surreale per il mondo democratico. Ma il modo in cui rispondiamo ci definirà per le generazioni a venire». Un discorso surreale quello di Putin, certamente, ma i cui effetti si stanno mostrando concreti e tangibili sulla vita di miliardi di persone. Perché non possiamo dimenticarci che, dietro ben prima dell’attacco di stamattina, Putin si è assicurato il beneplacito di altri importanti protagonisti della scena politica internazionale: il presidente cinese Xi Jinping e quello del brasiliano Jair Bolsonaro, entrambi non certo paladini della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

A ben vedere, la proclamazione del riconoscimento delle due repubbliche indipendentiste ucraine del Donbass è stato solo un pretesto da parte del leader russo per riuscire ad imporre la sua visione antidemocratica al mondo, perché come ha affermato stamattina il capo della Nato Jens Stoltenberg, Putin ha lanciato “un’invasione a sangue freddo a lungo pianificata”. Ci aveva provato ripetutamente negli anni passati inquinando, a suon di fake news e di attacchi cibernetici, le elezioni presidenziali americane e cercando di riattrarre all’interno della sua orbita di influenza, spesso con palesi atti di forza, quelli che erano gli Stati satellite dell’Urss. Le sue guerre sono tanto anacronistiche quanto pericolose, perché a differenza di quanto accaduto nel secolo scorso, oggi i dittatori di ogni dove stringono in mano armi in grado di spazzare via la vita nell’intero pianeta. La risposta a questa escalation di aggressione da parte del Cremlino richiede quindi, da parte del blocco democratico, nervi saldi e un’abilità fuori dal comune nel dialogare con un leader pronto a sacrificare molte vite umane sull’altare delle proprie mire espansionistiche. Pochi giorni fa il ministro della difesa ucraino Oleksii Reznikov diceva: «Noi rimaniamo fiduciosi e calmi. Siamo pronti e capaci di difendere noi stessi e la nostra sovranità – ammettendo al contempo che – il riconoscimento dell’indipendenza delle due repubbliche separatiste è un chiaro riconoscimento da parte del Cremlino del suo atto di aggressione contro l’Ucraina», e ora che il gioco è fatto il presidente ucraino ha dichiarato lo stato di emergenza.

E sebbene il ministro degli affari esteri cinese Wang Yi, abbia espresso la sua preoccupazione riguardo alla situazione in Ucraina al Segretario di Stato americano Antony Blinken, affermando che: «La Cina è preoccupata riguardo all’evoluzione della situazione in Ucraina – a cui ha aggiunto – le legittime preoccupazioni per la sicurezza di ogni paese dovrebbero essere rispettate», non dobbiamo affatto illuderci su quale sia la posizione politica del gigante asiatico. Come afferma giustamente la CNN, «Pechino sta navigando in una posizione complessa mentre tenta di bilanciare l’approfondimento dei legami con Mosca con la sua pratica di politica estera di strenua difesa della sovranità statale. Per quanto non siano alleate militari, Cina e Russia hanno presentato un fronte sempre più unito di fronte a quella che considerano un’interferenza occidentale nei rispettivi affari e regioni». Ora che Putin ha scoperto le sue carte e non nasconde più le sue vere intenzioni, che posizione assumerà la Cina?

Sette ora fa il Financial Times ha scritto: "La Cina è pronta ad attenuare il colpo economico alla Russia in seguito alle sanzioni sulla crisi in Ucraina"

Secondo il FT il supporto finanziario da parte delle banche cinesi potrebbe influenzare la direzione del conflitto. Continua affermando che: "La Cina è pronta a gettare alla Russia un'ancora di salvezza economica mentre i legami di Vladimir Putin con l'Occidente si deteriorano e Mosca è colpita da sanzioni a valanga per la crisi in Ucraina".