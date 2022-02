«Numerosi i furti tentati o riusciti vicino alla statale 87, chiediamo maggiori controlli»

BASSO MOLISE. L’operazione compiuta dagli agenti del commissariato di Polizia di Termoli, che nella notte tra martedì e mercoledì ha sventato il furto di mezzi agricoli e da lavoro nell’agro di Guglionesi, sulla statale 87, ha ulteriormente rafforzato la convinzione di come si debba proteggere il territorio dall’attività predatoria compiuta da “bande” che arrivano dalla vicina provincia di Foggia.

La testimonianza arriva direttamente dai residenti, che hanno vissuto quella notte di paura, nei pressi della strada provinciale 87 di Guglionesi, che collega la casa cantoniera con l'ex Zuccherificio.

«Il tentato furto è avvenuto in una campagna adiacente alla mia – ha riferito uno dei proprietari della zona - in particolar modo sono riuscito a ricostruire l'avvenuto grazie all'impianto di videosorveglianza. La macchina utilizzata per il furto veniva dalla ex casa cantoniera, diversi minuti prima dell'una di notte e rimaneva per circa un’ora nella campagna del vicino. I soggetti erano 4 o più e utilizzavano torce per illuminare la casa e il capannone, per visionarne il contenuto.

Probabilmente gli autori del furto non hanno proseguito verso la mia proprietà per timore dell'impianto di videosorveglianza, antifurto e altri diversi sistemi di sicurezza. Ci tengo a riferire che questo non è il primo episodio di furto in zona, diversi giorni fa infatti, anche altre campagne e casali sono stati oggetti di furto. Chiedo pertanto maggiori controlli da parte delle autorità per scongiurare altri episodi simili. Non sono alla ricerca solo di grossi mezzi, ma anche di accessori e attrezzi».

Galleria fotografica