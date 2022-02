Conflitto russo-ucraino e conseguenze sull'economia

Il presidente Putin, con l'intervento armato partorito in Ucraina, ha innescato una situazione di notevole instabilità. La prevedibile risposta alle sanzioni inflitte dai Paesi europei potrebbe spingere verso l’alto i prezzi (già notevoli) del gas e del petrolio che, oramai, hanno una forza tale da impattare su tutti i mezzi di produzione e sui trasporti. Per di più è facile pensare ad una stretta delle importazioni per quanto concerne vari prodotti. Rischiamo, in sostanza, di fruire di scarsa disponibilità di fertilizzanti col risultato di patire un collasso dei cereali. A tale proposito non va scordato che l’Ucraina è il terzo esportatore di cereali nel mondo. Nessuna impresa può reggere l’aumento dei costi ed un'eventuale loro ulteriore corsa verso l’alto. Non va scordato che i prezzi del gas naturale hanno già fatto registrare un aumento del 379% sul livello in essere nell’ultimo trimestre del 2020 e che il prezzo dell’urèa è salito, nello stesso periodo, del 245%.

Le aziende molisane esportano i loro prodotti in Russia che, nel 2020, hanno superato i sei milioni di euro, attestandosi sui cinque nel 2021. Secondo la Camera di commercio della ventesima regione vengono esportati colà oltre 4 milioni di prodotti alimentari. Dal canto suo "La Molisana" ha deciso di fermare i propri impianti nell'immediato a causa delle difficoltà dei rifornimenti, pur avendo forte riferimento in quel mercato. Qui la regione di Cuoco esporta anche oltre un milione di prodotti chimici, altrettanto in macchinari e materiali da trasporto. Dal Molise arrivano anche filati, tessuti, mobili, articoli da letto, vestiti e accessori, costruzioni prefabbricate, apparecchiature idrosanitarie, di riscaldamento e di illuminazione, articoli da viaggio, borse, calzature, strumenti e apparecchi professionali, scientifici e di controllo, apparecchi e attrezzature per fotografia e ottica, orologi, articoli in gomma e in sughero. Infine carta, cartoni e lavori di pasta cellulosa, lavori di metallo. Se i dati sono questi, la lievitazione del prezzo del gas e delle materie prime non potrà che avere ripercussioni negative sul costo dei beni. Ciò determinerà una diminuzione dei consumi ed un aumento dell’inflazione. In Molise il problema avrà riverberi sul mercato regionale a causa della contrazione delle esportazioni verso i Paesi belligeranti.

Una mozione è stata proposta al Consiglio comunale e regionale da Fratelli d’Italia per richiedere un intervento europeo volto alla creazione di un fondo per introdurre meccanismi economici di compensazione per riequilibrare i danni alle singole nazioni per via delle sanzioni imposte alla Russia. Il sen. Ortis ha invitato le istituzioni politiche, a ogni livello, a fare la propria parte al fine di dare aiuti umanitari ed accoglienza ai profughi in fuga dall’Ucraina. Dal canto suo il Sindaco di Vinchiaturo Valente ha chiesto un gesto di condanna decisa per una guerra "fratricida ed atroce". Nella sua veste ritiene di dovere interpretare il sentimento della sua Comunità esponendo la bandiera della pace sulla facciata del Comune: «Nel 2022 si resta attoniti nel constatare che l’Europa e l’Occidente non hanno concrete possibilità di evitare sofferenze e tragedie, manco alle porte del vecchio continente". Nel frattempo iniziano a svuotarsi gli scaffali dei supermercati in talune aree della regione. Da due giorni si registrano problemi nel rifornimento di freschi e freschissimi, ortofrutta e latticini. Nel corso degli scioperi e dei presidi degli autotrasportatori si protesta contro il caro-carburanti e gli automobilisti si sono attivati per una corsa ai distributori di benzina con insistenti (e lunghe) code davanti alle pompe per il timore che le cisterne abbiano a svuotarsi.

Claudio de Luca