Incidenti e veicoli bloccati a causa della neve, interventi di soccorso

L'incidente sulla Trignina

TERMOLI. Se la costa è stata spazzata da vento forte e pioggia, molto intensa soprattutto nella notte, l’annunciata perturbazione è arrivata portando neve anche a quote collinari.

Temperature in picchiata ovunque, fino a -5 gradi a Capracotta dove si sono svolte, in località Prato Gentile, le gare di sci di fondo Criterium Interappenino 2022.

Tra i tanti piccoli incidenti e recuperi di veicoli rimasti bloccati effettuati dalle squadre del comando provinciale di Isernia dei Vigili del Fuoco di Isernia a causa della neve il più grave, nel tardo pomeriggio di ieri, sulla statale Trignina, altezza Pescolanciano, dove due auto, a causa probabilmente del fondo stradale innevato, si sono scontrate. Bilancio tre feriti per fortuna lievi. Le due autovetture di cui una ad alimentazione ibrida sono state messe in sicurezza dai Vigili del fuoco e poi rimosse tramite carro attrezzi.

I feriti sono stati presi in cura dal personale del 118.

Per i rilievi di competenza presenti Carabinieri e Polizia Stradale. Personale Anas costantemente presente per garantire il transito lungo l’importante arteria stradale.

Nel capoluogo, a Campobasso, il piano neve previsto dalla Sea per questo fine settimana per Campobasso, sta procedendo intensamente e secondo quanto originariamente programmato.

Sono infatti operativi su tutto il territorio cittadino, già dal primo pomeriggio di ieri, 46 mezzi muniti di lama spazzaneve e 4 mezzi muniti di lama e spargisale, oltre a un mezzo della Sea munito di lama e spargisale per gli interventi in emergenza.

Notte di lavoro lunga e intensa quella che hanno svolto gli operatori della Sea sulle strade del territorio cittadino di Campobasso tra sabato 26 febbraio e domenica 27 febbraio.

Infatti, per tutta la notte sono stati operativi tutti i mezzi SEA già messi in strada dal primo pomeriggio del sabato, ovvero 46 mezzi muniti di lama spazzaneve e 4 mezzi muniti di lama e spargisale, oltre a un mezzo della Sea munito di lama e spargisale per gli interventi in emergenza. A questi mezzi, dalle ore 03 di domenica 27 febbraio, sono stati aggiunti anche 16 bobcat per garantire soprattutto la pulizia dei marciapiedi.

Dalla Sea fanno sapere che al momento la situazione è in via di progressiva normalizzazione e se ne approfitta per ricordare nuovamente che su tutti i veicoli transitanti sulle strade di pertinenza del Comune di Campobasso è fatto obbligo dell’uso di pneumatici invernali o, in alternativa, bisogna avere le catene da neve. Infatti, diverse sono state le segnalazioni di veicoli rimasti bloccati per la mancanza di pneumatici invernali. Da segnalare anche gli interventi puntuali dei Vigili del Fuoco in occasione di situazioni riguardanti la caduta, sotto il peso della neve, di alcuni alberi.

L’Amministrazione comunale di Campobasso ricorda a tutti i cittadini che su tutti i veicoli transitanti sulle strade di pertinenza del Comune di Campobasso è fatto obbligo dell’uso di pneumatici invernali o, in alternativa, bisogna avere le catene da neve.





Galleria fotografica