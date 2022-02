«Le armi pesanti russe sono ancora fuori da Kiev», il racconto di padre Ruslan

TERMOLI. Grande attenzione alle parole di padre Ruslan, pubblicate nella mattinata dell’invasione russa in Ucraina.

Siamo rimasti in contatto, per quanto possibile, col sacerdote che ha amici nel basso Molise, soprattutto a San Martino in Pensilis.

«Siamo preparati al peggio». Con queste parole, Ruslan Mykhalkiv, 42enne che ha vissuto dal 2012 al 2017 a Roma, ci confermava lo stato di tensione a poche ore dall’avvio delle operazioni militari in Ucraina. Poi, si è subito recato al seminario di Kiev.

Il suo pensiero di queste terribili 72 ore vissute sin qui è apparso sul profilo Facebook:

«Corriamo sotto le ali dell'Onnipotente affinché il nostro spirito rimanga indissolubile, perché la bontà è vincitrice, e liberatori della verità. Che questa preghiera rimanga nelle nostre bocche e nei nostri cuori. Pace a tutti noi pace alla nostra capitale».

Siamo riusciti a parlarci poco fa, ci ha trasmesso anche delle foto del seminario, dove sono evidenti i danni provocati dalla guerra.

«Noi siamo in sicurezza, le armi pesanti sono ancora lontane dalla città, gli invasori non sono potuti entrare». Poi, un moto di speranza: «Andrà tutto bene».

Insomma, il morale di chi è sotto i colpi dell’armata russa non è fiaccato, molto dipende anche dalla resistenza che il popolo ucraino, valorosamente, sta dimostrando sul campo, rendendo difficile la presa di Kiev.

