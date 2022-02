"Aerei di carta": i versi del professor Nicola Palladino

Aerei di carta

TERMOLI. “Aerei di carta” la poesia del maestro Nicola Palladino che descrive un conflitto drammatico come quello che sta accadendo in Ucraina.

Con le sue parole magiche, il maestro Palladino ci racconta l’inizio del conflitto in Ucraina. Una guerra che sta stravolgendo in primis lo Stato che la sta subendo, ma anche l’Europa e il mondo intero. Perché è nella solidarietà che i popoli coesistono, si ritrovano e vivono. La guerra è sempre stata la piaga, che ha colpito inevitabilmente e in più momenti il mondo.

Sui versi di Nicola, che spezzano e richiamano alla dura realtà la collettività, il maestro ci racconta con i suoi occhi, con il suo sguardo, con la sua sensibilità, ciò che la storia in questo momento sta raccontando, ossia una pagina sanguinosa che viene resa ancor più veritiera anche dalle strofe del maestro.