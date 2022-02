Flusso idrico sospeso nelle campagne a Larino, condotta finisce ko

LARINO. Per un’improvvisa rottura della rete di Molise Acque è sospesa l'erogazione idrica per 24 ore dal serbatoio Monte Arcano. Quindi tutte le campagne servite dai serbatoi Campitelli, La Francesca, Colle di Lauro, Colle Carbone, Mancinelli e Torretta saranno senz'acqua. L'acqua è già stata chiusa

Disagi c'erano stati già a partire da venerdì scorso, quando era stato interrotto il flusso idrico nel centro storico di Larino per lavori alla condotta e ieri mattina, per la chiusura del serbatoio Campitelli per pulizia dalle ore 9 alle 12.