Rottura sull'acquedotto Molisano Centrale, Comuni invitati a moderare i consumi

TERMOLI. Problemi di approvvigionamento idrico si accompagnano al maltempo. E' una conseguenza che si manifesta spesso. Il dirigente dell'azienda speciale Molise Acque, Carlo Tatti, ha inviato una nota ai comuni di Guardialfiera, Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni, Termoli, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis e Campomarino. La comunicazione è stata inviata anche in prefettura.

«A causa di una improvvisa rottura dell'Acquedotto Molisano Centrale, a partire dal pomeriggio della giornata odierna è necessaria una sospensione del flusso idrico nei comuni in indirizzo. Pertanto, si invitano ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità della risorsa idrica, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione del flusso nella tarda serata di lunedì 28 febbraio». «Molise Acque ha comunicato, causa guasto improvviso, la sospensione del flusso idrico. Se nelle prossime ore utilizziamo l’acqua con un po’ di attenzione, non dovremmo avvertire disagi», il messaggio del sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo.