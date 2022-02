Incidente tra due vetture in via del Pero, un ferito

TERMOLI. Incidente stradale anche in periferia a Termoli. Nella mattinata di oggi. Intorno alle 11, in via del Pero, si sono scontrati due veicoli.

Sul posto la Polizia municipale di Termoli, il 118 Molise con la postazione di Larino e i volontari della Croce di San Gerardo, nonché i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.

Uno degli occupanti delle vetture coinvolte è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.