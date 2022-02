C'era una volta un trabucco...

TERMOLI. C’era una volta un trabucco. Il secondo impianto da pesca a posto fisso, come si chiama in gergo tecnico, che una precedente mareggiata aveva scaraventato sulla spiaggia di Sant’Antonio, è stato travolto dall’ultima burrasca del fine settimana.

L’immagine simbolo è quella scattata da Filippo Cantore, che ha fatto il giro dei social.

Approfittando di una mattinata meno inclemente sul versante climatico, ci siamo recati sulla passeggiata dei trabucchi per renderci conto di persona e in effetti la situazione è davvero precaria e non passerà tempo in qualche prossima tempesta violenta possa essere definitivamente spazzare via quel poco che resta del trabucco.

Probabilmente sarebbe utile cercare prima della stagione estiva intervenire per non far correre rischi inutili di salvaguardia e sicurezza in mare, durante l’affollamento dei turisti e delle tante imbarcazioni che solcheranno quell’area di mare.

