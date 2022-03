Camion perde prefabbricato di acciaio da 3 tonnellate sulla statale 87

TERMOLI. Carabinieri forestali di Termoli operativi questa mattina, verso le 10.30, a causa di una perdita di carico pesante da un autotreno sulla Statale 87, direzione Larino al km 211.

Nell'affrontare la salita si sono spezzate le funi che tenevano un grosso prefabbricato di acciaio del peso di circa 3 tonnellate, che è caduto al centro della corsia danneggiando paracarro e segnaletica stradale. Solo per fortuna nessun mezzo che seguiva è stato coinvolto nell'incidente.

I Carabinieri forestali che si erano trovati a passare nell'immediatezza, hanno fatto giungere personale dell'Anas, Vigili del fuoco e una autogrù per la rimozione del carico perduto che è stato rassicurato sull'autotreno.

Oltre che le spese per il ripristino delle strutture viarie, all'autista viene contestata anche la violazione al Codice della strada per non aver assicurato il carico in modo da evitarne la caduta.

Galleria fotografica